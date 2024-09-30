В столице наблюдается задымление, причиной которого являются пожары в экосистемах Киевщины.

Причиной задымления в Киевской области являются пожары в экосистемах. Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Отмечается, что сейчас в столице наблюдается задымление, причиной которого являются пожары в экосистемах Киевской области. По данным мониторинговых постов местных властей и общественных организаций, сейчас наблюдается средний уровень загрязненности воздуха:

"По состоянию на 7 утра локализовано семь случаев пожаров на общей площади 1,25 га в Вышедубечанском филиале ГП "Леса Украины" на Киевщине. В 10 утра локализовано новое возгорание на площади 1,1 га. Сейчас ситуация находится под контролем лесоводов".

В свою очередь по информации Гидрометцентра в Украину заходят ветровые потоки с Каспийской низменности, где продолжается пылевая буря и высокое запыление воздуха. Эта мелкая пыль оседает в Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Небольшое количество также попадает на территорию Черкасской и Кировоградской областей.

"Такая ситуация сохранится предварительно до пятницы, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное. Пыль будет попадать к нам волнами, то есть улучшения будут чередоваться с ухудшением видимости и качества воздуха", - говорится в сообщении.

В ведомстве прогнозируют, что на территорию Киевщины пыль попадет 1 и 2 октября, но ее количество будет уже меньше. Впрочем для Киевской, Черниговской и Сумской областей качество воздуха может ухудшаться еще и из-за перемещения оксида углерода с задымлением, которое распространится из-за пределов Украины с северо-востока 1 октября.

Экологи советуют по возможности не находиться на открытом воздухе, особенно во время периодов интенсивного дыма, держать окна и двери закрытыми, пить много воды, использовать маску или респиратор, а также очистители воздуха и делать влажную уборку помещений:

"Особое внимание на эти советы должны обратить люди с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем".

Загрязнение воздуха в Киеве

В середине сентября в Киеве зафиксировали значительное загрязнение воздуха. Среднесуточное содержание диоксида азота превышало предельно допустимые концентрации, что может негативно влиять на самочувствие людей.

В течение 18-19 сентября из-за сухой и теплой погоды содержание диоксида азота в воздухе превышало критический уровень, а именно 5 предельно допустимых концентраций.

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