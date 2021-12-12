В некоторых районах на Западе страны прогнозируется налипание мокрого снега, гололед, а на дорогах - гололедица.

Погода в Украине 13 декабря ожидается местами снежной и морозной, а местами холодной и дождливой.

Как сообщили в Укргидрометцентре, в понедельник в западных областях будет идти снег, а ночью местами сильный снег. В отдельных районах прогнозируется налипание мокрого снега, гололед, а на дорогах - гололедица. Ветер ожидается северо-западный, 7-12 метров в секунду.

"Температура ночью 0-5°C мороза, днем около 0°, в Карпатах в течение суток 3-8° мороза", - говорится в сообщении.

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Между тем, на севере, юге и в большинстве центральных областей будет идти дождь, при этом в северных районах местами с мокрым снегом. А вот в восточных регионах осадков не прогнозируется.

Температура воздуха в течение суток будет от нуля до пяти градусов тепла, в восточных областях ночью 1-5° мороза, днем на юге 5-10° тепла. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в юго-восточной части местами ожидаются порывы до 15-20 м/сек.

А в киевской области 13 декабря будет дождь, местами с мокрым снегом. Температура ночью и днем будет колебаться в пределах 2-4 градусов тепла. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Как сообщал УНИАН, ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине во второй половине декабря. В частности, на День святого Николая температура воздуха ненадолго снизится.

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Автор: Александр Топчий