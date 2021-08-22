В Укргидрометцентре назвали четыре области.

В воскресенье, 22 августа, в четырех областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом говорится в сообщении на сайте Укргидрометцентра.

"22 августа в Тернопольской, Полтавской, Киевской и Черниговской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", – предупредили синоптики.

Прогноз погоды на 22 августа

Читайте такжеСиноптик рассказала, какой будет погода в Киеве на День НезависимостиСогласно прогнозу погода 22 августа порадует украинцев комфортной температурой и минимумом осадков.

Вероятнее всего дожди пройдут в Кировоградской, Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму.

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Автор: Катерина Шварц