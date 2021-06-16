17 июня в Украине теплее всего будет в северных областях, а холоднее всего - на юге страны.

В четверг, 17 июня, в Украине будет странная и сложная погода.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Небольшой островок западноевропейской жары забросит завтра в Украину. Еще и странным образом. Ведь в четверг самой высокой предполагается температура воздуха в северных наших областях, а самой низкой - в южной части", - пояснила синоптик.

По ее данным, завтра в Украине в течение дня будет +24...+27 градусов, на севере местами до +28 градусов. В южной части ожидается +20...+24 градуса.

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"Циклон над Крымом и Приазовьем 17 июня предопределит сложную погоду", - рассказала синоптик и добавила, что в южной части, на Востоке и в центральных областях ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра и град.

На западе и севере Украины дожди будет блокировать антициклон с севера, северо-востока. "Поэтому существенные осадки маловероятны, разве что в приграничных с дождями районов Севера и Запада (например, Черновицкая область, южные районы Киевщины) доберутся локальные осадки", - сообщила Диденко.

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Автор: Екатерина Лиманская