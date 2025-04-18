В ближайшие пять суток погода останется без существенных изменений, будет преимущественно сухо и очень тепло.

В ближайшие дни в Украине сохранится аномально теплая погода, а в конце апреля придет похолодание. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

Он пояснил, что сейчас атмосфера над Европой разделена двумя различными барическими образованиями. В частности, Западная и Южная Европа испытывает влияние циклонической системы, поэтому, например, в Испании прохладнее, чем в Украине. днем там только +8º...+15º, а Италия готовится к мощным ливням уже в ближайшие дни.

По его данным, обычно с Пасхой приходит настоящее тепло. Среднесуточная температура воздуха переходит через 10° в сторону повышения, начинаются активные весенние процессы. Заморозки становятся редким явлением, хотя ночи еще прохладные.

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И для Украины в этом году атмосфера также приготовила "хорошие синоптические новости". Постригань прогнозирует, что в ближайшие пять суток, с 18 по 22 апреля, мощный антициклон будет блокировать осадки и проведет первую репетицию лета 2025.

Однако, по его данным, уже в конце апреля погода изменится.

"По предварительным прогностическим расчетам, в конце апреля погода изменит свой аномально теплый сценарий", - спрогнозировал он.

Перед Пасхой в Украине также ожидается небольшое и кратковременное похолодание. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 19 апреля на западе Украины температура снизится до +16...+19 градусов. По прогнозу, уже 20 числа температура снова повысится и по всей стране будет 20...+24.

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