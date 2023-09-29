В субботу по всей стране еще будет тепло и солнечно, а в воскресенье начнутся дожди и похолодает.

В ближайшие выходные погода в Украине изменится. 30 сентября по всей стране еще сохранится сухая, теплая и солнечная погода, но уже 1 октября облачность станет больше, местами пройдут дожди, а температура на севере и западе снизится до +16°...+18°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет практически безоблачно, температура воздуха ночью +13°, днем +25°. В воскресенье ночью ожидается +14°, а днем +18°, небольшая облачность, дождь.

Во Львове в субботу ночью +10°, днем +23°, ясно и безоблачно. В воскресенье ночью +11°, днем +16°, небольшая облачность.

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В Луцке в субботу ночью +10°, днем +25°, ясно и безоблачно. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +11°, днем +18°.

В Виннице в субботу будет ясно и безоблачно. Температура воздуха +10°...+26°. В воскресенье температура будет +11°...+20°, небольшая облачность, легкий дождь.

В субботу в Одессе будет ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +25°. В воскресенье - небольшая облачность, +16°...+26°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +9°, днем +25°, ясно и безоблачно. В воскресенье столбики термометров покажут +10°...+26°, практически безоблачно.

В Днепре в субботу - ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +25°. В воскресенье температура составит +15°...+25°, практически безоблачно.

В Симферополе в субботу - ясно и безоблачно, +12°...+24°. В воскресенье - небольшая облачность, +13°...+24°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная и безоблачная погода, температура ночью +13°, днем +28°. В воскресенье ночью ожидается +12°, днем +27°, ясно и безоблачно.

В Краматорске в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью +7°, днем +26°. В воскресенье будет ясно и безоблачно, ночью +7°, днем +26°.

В Северодонецке завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +26°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит +8°, днем +25°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет практически безоблачно. Температура ночью +5°, днем до +20°. В воскресенье ночью температура составит +8°, днем столбики термометров покажут +13°, пасмурно, сплошная облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +24°. В воскресенье - пасмурно. Температура составит +10° ночью и днем +17°.

В Трускавце в субботу будетпрактически безоблачно, температура до +23°. В воскресенье - пасмурно, температура +10°...+15°.

В Сваляве завтра ожидается ясная и безоблачная погода, до +22°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, +10°...+17°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +17°, днем +26°. В воскресенье - практически безоблачно, температура +17°...+27°.

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