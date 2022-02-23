В ближайшее время в Украине ожидается похолодание, вернутся ночные морозы.

В ближайшее время в Украине изменится погода: ожидается похолодание, по ночам возможны морозы. Такая погода продержится в Украине до конца зимы и в начале весны.

Об этом в эфире программы "Новий ранок" на Радио НВ рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Синоптик советует готовиться к изменчивой погоде в ближайшие недели.

"В целом температура немного будет колебаться, как говорится, расслабляться не стоит... В дальнейшем немного температура снизится, это связано с тем, что осадки будут прекращаться, на территорию Украины, начиная с четверга, начнет влиять поле повышенного давления и, как вы помните, если у нас повышенное давление, нет осадков, больше прояснений, ночью могут быть морозы, потому что воздушная масса еще более прохладная, хотя и относительно теплая, как для этого периода. Но ночью все тепло, которое накопилось в течение дня, быстро высвобождается, и потому небольшой минус может быть", - рассказала она.

По словам Натальи Птухи, такая погода сохранится в Украине до конца февраля и первые дни марта: ночью ожидается небольшой "минус", а днем небольшой "плюс".

"То есть днем в ближайшие несколько дней будет в пределах +1…+6°C. В дальнейшем несколько снизится, но все равно плюсовая температура в дневные часы нам обеспечена", - резюмировал она.

Синоптик подчеркнула, что уже с четверга в большинстве регионов ожидается больше прояснений и соответственно меньше осадков.

Напомним, согласно прогнозу, сегодня в Украине начнет меняться погода. С запада к нам нагрянут дожди, местами - с мокрым снегом, а температура снизится до 0°...-2° ночью и до +3°...+5° днем. В центре, на востоке и юге Украины будет тепло до +9°...+11° и без осадков, лишь в Крыму ожидается дождь.

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