В последний день осени в Украине начнет холодать.

В Украине в последний день осени сильно похолодает, зайдет холодный воздух "до небольших минусов и совсем маленьких плюсов". В связи с этим на дорогах возможна гололедица.

Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее данным, будет холодать во всех регионах, в том числе на юге и востоке, где это станет ощутимо в первый день зимы.

"Но все же в большинстве областей 30-го ноября существенно похолодает. И даже небольшие "минусы" сделают дороги скользкими. Это мы в марте - смельчаки, поэтому гололеду крутим дули в крепких ботинках и выученных за долгую зиму пируэтах, а первая гололедица может быть очень коварной. Еще нет привычки. Если уже сегодня пробки берут города за горло, то представьте, что может быть даже при незначительной первой гололедице. Поэтому завтра - теплее и разумно одевайтесь, позаботьтесь о соответствующем обувь и себе, и своим автомобилям", - пишет Диденко.

Читайте такжеГотовьтесь к ненастью: в Украину идут дожди и снегопады (карта)Синоптик добавила, что во вторник в Украине будет без существенных осадков - они возможны лишь ночью и утром на севере и западе в виде небольшого мокрого снега. В оккупированном Крыму прогнозируют дожди.

"А вот 1-го декабря нас снова будут задевать атмосферные фронты. 2-3 декабря немного потеплеет, но это скорее атмосфера, а с 3-го декабря - снова похолодание. Однако завтра главное - встретьте первую гололедицу как положено!", - резюмировала она.

Прогноз погоды на 30 ноября

В последний день ноября в Украине заметно похолодает, а на юге страны пройдут дожди, местами даже возможен мокрый снег. Холоднее всего будет на Западе и севере, +1°...+3°, а теплее всего - на востоке, до +8°...+ 10° и в Крыму - до +12.

Осень в Киеве завершится сильным похолоданием и мощным ветром.

Автор: Юрий Годован