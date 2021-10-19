Уже завтра сильный ветер ожидается в западных и северных областях Украины, а со временем он распространится почти по всей стране.

В Украине в ближайшие дни ожидается сильный ветер, местами - со штормовыми порывами.

Об этом в Facebook предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Синоптическая ситуация сейчас выглядит так, что с запада давит мощный циклон, а на юге Европы разлегся упрямый антициклон. Их противостояние обусловит сильный, даже местами до штормовых порывов, ветер", - пояснила она.

По словам синоптика, завтра такой ветер ожидается в западных и северных областях Украины, а в дальнейшем распространится почти по всей стране.

По ее данным, из-за влияния антициклона существенные осадки в Украине маловероятны, только 20 октября атмосферный фронт может вызвать дожди кое-где в западных областях.

"И традиционная ложка украинского дегтя: 23-24 октября в Украину начнет заходить холодный воздух арктического происхождения", - предупредила синоптик.

Напомним, по словам синоптика Натальи Диденко, уже завтра, 20 октября, в Украине существенно потеплеет. Однако, по данным синоптика, холодная погода еще задержится на Востоке, на Сумщине и Полтавщине. Завтра там ожидается днем +7...+11 градусов.

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Автор: Екатерина Лиманская