"У лета уже появляется первая седина", говорит синоптик Наталья Диденко.

В Украине в ближайшие дни сохранится жаркая погода, а вот на следующей неделе придет похолодание.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Ощутимое снижение температуры воздуха придет в Украину на следующей неделе, в начале августа", - сообщила она.

Погода на 28 июля

По данным Натальи Диденко, завтра северные циклоны Elior и Dirk принесут в Украине дожди.

"Ближайшей ночью и утром 28 июля кратковременные грозовые дожди пройдут в западных и северных областях Украины. Днем в большинстве областей дожди стихнут, разве что зацепятся за северные районы Сумщины и Черниговщины", - рассказала она.

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По словам синоптика, завтра со второй половины дня и вечером польет и погремит снова на западе и присоединятся к грозовым дождям центральные области Украины. Во время гроз возможны шквалы и град, предупредила она.

"У лета уже появляется первая седина - более свежие ночи и желтая трава", - резюмировала Наталья Диденко.

Штормовое предупреждение по Украине

Как сообщал Погода УНИАН, на среду, 28 июля, в Украине объявили штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, в западных, северных, Винницкой, Черкасской, днем и в Полтавской и Кировоградской областях ожидаются грозы, днем в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/сек.

Автор: Екатерина Лиманская