28 июля во многих областях Украины ожидаются грозы, местами град и шквалы.

На среду, 28 июля, в Украине объявили штормовое предупреждение. Ожидаются грозы, град и шквалы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"28 июля в западных, северных, Винницкой, Черкасской, днем и в Полтавской и Кировоградской областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

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I степень - Погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Погода в Украине 27 июля

В Киеве сегодня будет почти безоблачно. Температура воздуха ночью +19°, днем +31°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +30°, небольшой дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +17°, днем +31°, ливень.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +32°, гроза.

В Тернополе 27 июля ночью будет +18°, днем +30°, почти безоблачно.

В Хмельницком сегодня будет немного облачно, ночью +18°, днем +30°.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +33°.

В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью +20°, днем +31°.

В Виннице сегодня будет +19°...+30°, почти безоблачно.

В Житомире во вторник будет ночью +19°, днем +31°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет почти безоблачно, ночью +20°, днем +31°.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +32°, почти безоблачно.

В Полтаве сегодня температура воздуха +18°...+32°, ясно и безоблачно.

В Одессе 27 июля - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +31°.

В Херсоне во вторник ночью +19°, днем +34°, небольшая облачность.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +33°.

В Запорожье сегодня температура ночью +18°, днем +32°, почти безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +18°...+31°, почти безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +32°.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +32°, ясно и безоблачно.

В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +17°...+31°.

В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +33°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +33°.

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Автор: Екатерина Лиманская