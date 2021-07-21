Погода в Украине в августе будет жаркой первые две недели. После этого начнется резкое снижение температуры.
Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал народный синоптик Леонид Горбань.
По его данным, на юге Украины с 1 по 14 августа столбики термометров будут показывать +31...+34°. С 15 августа жара ежедневно будет отступать и температура установится на уровне +24...+26°.
В Киевской области с 1 по 5 августа будет +31-33° и +28-30° – с 6 по 12 августа. С 15 августа станет несколько прохладнее – до +26-28°. Начиная с 19 августа, температура воздуха продолжит снижаться и к концу месяца столбики термометров опустятся до +21-23°.
Читайте такжеВ Украине объявлено штормовое предупреждение: стихия будет бушевать по всей стране (карта)
На остальной территории страны, ао данным синоптика, температурные показатели не слишком будут отличаться от столичного региона. Только на востоке погода в августе может быть немного жарче.
"7-8 августа украинцев ожидает мощная буря. Незначительные дожди будут в начале месяца, в середине и ближе к концу лета", - рассказал синоптик.
По его данным, на юге осадки ожидаются 2, 4, 7-8, 11, 25-26 августа. В Киевской области дождливо будет 2, 7-8, 15, 22, 25, 29 августа.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- Синоптик сообщила, когда на востоке и юге Украины наконец похолодает
- Страшный ливень накрыл Кропивницкий: город ушел под воду (фото, видео)
- В Украине разыгралась стихия: затоплены целые села, без света остались более 800 населенных пунктов (фото, видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram