Небольшое потепление ожидается лишь к выходным.

До конца недели погода в Украине будет иметь очень разный характер. Ожидаются как похолодание, так и потепление. Будет много осадков и мало солнечных прояснений.

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала, сообщает "Обозреватель".

"Будет много осадков: мокрый снег, снег с дождем, который может замерзать. До четверга ожидаются ночные морозы. Это не будет тот снежный покров, который накапливается. Скорее, это принесет слякоть. В такой ситуации больше всего стоит бояться гололедицы", - предупредила синоптик.

По ее словам, до 9 декабря в Украине сохранится сложная погода. Так, сегодня, 7 декабря, во многих областях Украины еще будет дождь, кое-где с мокрым снегом.

"В этот день ожидается в целом прохладная, влажная погода, температуры будут держаться около 0…+2 градусов. Обращаю внимание именно на гололедицу", - акцентировала специалист.

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8 декабря, по ее данным, в Украине немного похолодает, а в северных и центральных областях пройдет снег.

Начиная с 9 декабря опасность гололедицы фактически исчезнет, говорит синоптик. А на выходных в Украину придет потепление.

"В конце недели мы ожидаем определенного роста температуры. Немного потеплеет. В частности, в ближайшие пятницу и субботу, 10-11 декабря, температура повысится до +4… +9 градусов. Но опять же будет дождь", - рассказала она.

Напомним, сегодня утром в большинстве областей Украины ожидаются неблагоприятные погодные условия. В частности, туман и в западных областях - гололедица. Синоптики объявили I уровень опасности, желтый.

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Автор: Екатерина Лиманская