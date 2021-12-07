Сегодня утром в большинстве областей Украины ожидаются неблагоприятные погодные условия. В частности, туман и в западных областях - гололедица.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"Утром 7 декабря в большинстве областей туман, видимость 200-500 метров, в западной части на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода в Украине сегодня, 7 декабря
В Киеве сегодня будет пасмурно. Температура воздуха ночью -2°, днем +2°, мокрый снег.
Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью -6°, днем 0°.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем 0°.
В Ривне во вторник ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -6°, днем -2°.
В Тернополе 7 декабря ночью будет -5°, днем 0°, пасмурно, снег.
В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем 0°, снег.
В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, ночью -5°, днем +1°, снег.
В Ужгороде столбики термометров покажут -4°...+4°, облачно с прояснениями.
В Черновцах во вторник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +1°, снег.
В Виннице сегодня будет -4°...+1°, пасмурно, мокрый снег.
В Житомире во вторник будет ночью -3°, днем +1°, пасмурно, снег.
В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +10°, ливень.
В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +3°...+8°, дождь.
В Одессе 7 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +12°, сильный дождь.
В Херсоне во вторник ночью +6°, днем +13°, небольшая облачность, ливень.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +11°, ливень.
В Запорожье температура ночью +4°, днем +11°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +2°...+7°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +8°, ливень.
В Днепре сегодня температура ночью будет +4°, днем +10°, небольшая облачность, ливень.
В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +7°...+17°.
В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +10°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +8°.
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