Также синоптик Наталья Диденко предупредила о дождях в Украине.

В ближайшее время температура в Украине будет постепенно снижаться, однако в некоторых регионах тепло еще задержится.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В дальнейшем - постепенное похолодание. Дольше всего теплая погода удержится на востоке и юго - востоке Украины", - сообщила она.

По словам Натальи Диденко, 17 сентября температура воздуха в Украине составит +17...+22 градуса, на юге будет до +25 градусов, на крайнем севере +12...+16 градусов.

Читайте такжеПохолодание до 0° и ливни: какой погоды ждать украинцам до конца сентября (карта)

В Киеве сегодня, по словам синоптика, ожидается периодический дождь. Днем до +20 градусов.

Также синоптик предупредила о дождях в Украине. По ее словам, сегодня в западных областях дожди не просто удержатся, а будут даже значительными.

"Также дожди 17 сентября вероятны на севере Украины и в Винницкой области. Восток, юг, значительная часть центральных областей пока побудут в сухой погоде", - резюмировала она.

Как сообщал Погода УНИАН, на сегодня в некоторых областях Украине объявили штормовое предупреждение.

"17 сентября в западных областях грозы, днем в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ривненской областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый), в Карпатах сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый)",- сообщили в Укргидрометцентре.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская