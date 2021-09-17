Сегодня в некоторых областях Украины ожидаются грозы и сильные дожди.

В Украине из-за ухудшения погоды объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, сегодня, 17 сентября, на западе Украины ожидаются сильные дожди.

"17 сентября в западных областях грозы, днем в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ривненской областях значительные дожди (i уровень опасности, желтый), в Карпатах сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в предупреждении.

Как сообщается, также сегодня в Украине, кроме западных, большинстве северных и Винницкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине 17 сентября

В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +20°, ливень.

Во Львове в пятницу будет сплошная облачность, пасмурно. Ночью +11°, днем +19°, дождь.

В Луцке - сплошная облачность, пасмурно, ночью +11°, днем +21°, дождь.

В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°, гроза.

В Тернополе 17 сентября ночью будет +12°, днем +22°, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком сегодня будет немного облачно, ночью +13°, днем +23°, ливень.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°, ливень.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°, ливень.

В Виннице сегодня будет +14°...+22°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в пятницу будет ночью +13°, днем +20°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +26°, небольшая облачность.

В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +12°...+22°.

В Одессе 17 сентября - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +24°.

В Херсоне в пятницу ночью +15°, днем +26°, небольшая облачность.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°.

В Запорожье сегодня температура ночью +11°, днем +23°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +9°...+14°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +19°.

В Днепре температура ночью будет +12°, днем +24°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет немного облачно, +11°...+23°.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +22°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +22°.

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Автор: Екатерина Лиманская