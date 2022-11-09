До конца недели в Украине ожидаются небольшие дожди, туманы и усиление ветра.

До конца недели погода в Украине немного изменится. В частности, ожидаются небольшие периодические дожди и усиление ветра. Такой прогноз сделал синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

В четверг, 10 ноября, в Украине сохранится погода без осадков, однако в западных областях вечером атмосферный фронт вызовет небольшие дожди. Ветер, по прогнозу синоптика, будет иметь скорость 5-10 м/с. Днем столбики термометров покажут значение +9...+14 °С, а в Одесской области потеплеет до +17 °С.

По прогнозу Игоря Кибальчича, перед выходными в западной части Украины и на Киевщине пройдет небольшой, местами умеренный дождь. На остальной территории страны без существенных осадков, но кое-где возможны туманы. Температура воздуха составит ночью +3...+8 °С, днем +7...+12 °С, на юге - до +12...+16 °С.

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На выходных, 12 и 13 ноября, погода ожидается без существенных осадков, только ночью в субботу местами в западных областях пройдет небольшой дождь. Температура воздуха существенно не изменится.

"Ветер в субботу юго-западный, 5-10 м/с, в воскресенье ожидается его усиление до 9-14 м/с, днем на Левобережье отдельные порывы до 15-20 м/с", - предупредил синоптик.

В Украину пришло потепление - как долго оно продержится

Как сообщал Погода УНИАН, ближайший неделя в Украине будет относительно теплой, без резких скачков и перепадов температур. Осадков будет немного и они будут несильными. К концу недели по всей стране немного похолодает.

С сегодняшнего дня во всей Украине потеплеет. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Однако, по ее прогнозу, это потепление продлится недолго. Уже на следующей неделе в Украине придет похолодание.

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