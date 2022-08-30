Во многих областях Украины ожидается снижение темературы до комфортных показателей.

В последний день лета жара ожидается на юге и востоке Украины, а на севере и западе воздух будет свежим.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В западных и северных областях в течение дня дышать, двигаться, заниматься текущими делами на открытом воздухе будет легко, +20...+25 градусов", - спрогнозировала она.

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По данным синоптика, 31 августа в центральных областях предполагается от +25 градусов в Винницкой области до +30 градусов в Днепре с районами. На Полтавщине, Черкасщине, Кропивницком с районами будет +26...+28 градусов.

В южной части Украины и в восточных областях еще побудет жара, +29...+33 градуса. "Однако с 1 - го сентября жара и оттуда уйдет", - спрогнозировала синоптик.

Напомним, на этой неделе украинцев ждет определенная изменение погодных условий. По данным Укргидрометцентра, температура будет постепенно снижаться, что связано с поступлением холодных атмосферных фронтов с северо-запада.

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