Сегодня и завтра в Украине еще будет дождливо, а с субботы осадки прекратятся.

В ближайшее время в Украине еще будет дождливо. Кое-где осадки будут сильными и в сопровождении гроз. Однако на выходных погода улучшится: осадков станет меньше, а температура повысится. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, опубликованный на портале meteoprog.

Погода сегодня, 27 июля

В четверг, по данным синоптика, по всей территории страны, кроме восточных областей и Крыма, ожидаются ливни, грозы, град и шквалы 18-23 м/с. Температура воздуха составит +18. ..+23 °С. В центральных, южных и восточных областях будет жара, +31...+36 °С.

Погода 28 июля

В пятницу, по словам синоптика, сухая и малооблачная погода ожидается в западных областях; на остальной территории страны пройдут дожди с грозами. Кое-где осадки будут сильными. Ветер будет северо-западный, его скорость составит 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12. ..+17 °С, днем по всей Украине ожидается комфортная температура в пределах + 21...+26 °С.

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Погода 29 июля

"В субботу, 29 июля, под влиянием поля повышенного давления в большинстве областей Украины осадков не предвидится", - прогнозирует Кибальчич.

Ветер будет преобладать северо-западного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время окажется в пределах +12. ..+17 °С, днем +23...+28 °С, на юге - до +32 °С.

Погода 30 июля

"В воскресенье, 30 июля, сохранится погода без существенных осадков", - говорит синоптик.

Ветер будет западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +14...+19°С, днем +26...+31°С, в южных областях разогреет до +33°С.

На сегодня, 27 июля, почти по всей Украине объявили І уровень опасности.

По данным Укргидрометцентра, повсеместно, кроме юго-востока, ожидаются грозы и местами шквалы 15-20 м/с. Также в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской и Черниговской областях пройдут значительные дожди.

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