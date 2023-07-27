Сегодня, 27 июля, в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погоды. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, сегодня в Украине, кроме юго-востока, ожидаются грозы и местами шквалы 15-20 м/с.
Также в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской и Черниговской областях прогнозируются значительные дожди.
І уровень опасности, объявленный по всей Украине, кроме:
- Луганской области;
- Донецкой области;
- Днепропетровской области;
- Запорожской области;
- Херсонской области;
- Крыма.
Погода 27 июля - прогноз на сегодня
По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет доминировать облачная погода.
Почти по всей стране, кроме юго-восточной части, пройдут дожди, местами - значительные. Кое-где ожидаются шквалы.
Ветер будет преобладать юго-восточный (в западных и северных областях - северо-западный), его скорость составит 7-12 м/с.
Температура в западных областях опустится до 14-19°. В восточных и юго-восточных областях воздух разогреет до 31-36°; на остальной территории будет комфортная температура на уровне 21-26°.