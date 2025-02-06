В ближайшие дни погода в Украине будет антициклонального характера.

В ближайшие дни на погоду в Украине будет влиять антициклон. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Сколько видит синоптический глаз - у нас будет погода антициклонального характера. Другими словами, в ближайшие дни в Украине ожидается сухая воздушная масса с высоким атмосферным давлением", - пояснила она.

По прогнозу, возможны солнечные прояснения.

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"Правда, эти прояснения будут побуждать столбики термометров опускаться ночью до умеренного мороза, ожидается в большинстве областей -3...-9 градусов", - спрогнозировала эксперт по погоде.

Днем, по ее данным, температура будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. На востоке днем будет немного холоднее, -1...-4 градуса.

"Ветер в Украине будет преимущественно северо-восточным, умеренным, временами порывистым, что сразу будет ощутимо снижать температуру комфорта. Одевайтесь соответственно...", - посоветовала Наталья Диденко.

На дорогах будет наблюдаться гололедица.

"В дальнейшем в Украине будет сухо и холодно", - резюмировала синоптик.

В Киеве 7 февраля, по прогнозу Наталки Диденко, осадки маловероятны. Ожидаются прояснения. На дорогах местами гололедица.

Ночью температура будет падать до -3...-5 градусов, а днем будет около нуля.

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