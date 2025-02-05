Осадков в столице уже не ожидается.

В четверг, 6 февраля, погода в Киеве останется без существенных изменений. Будет пасмурно и прохладно. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В течение суток столбики термометров в столице покажут от -1° до +1°. Ожидается пасмурная погода, но уже без осадков.

Ветер изменит свое направление на северо-восточное, его скорость будет 5-10 м/с. Атмосферное давление поднимется выше нормы, 760-766 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -3°, днем +1°, снег.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -2°, днем 0°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -4°, днем -1°.

В Тернополе 6 февраля ночью будет -3°, днем 0°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -4°, днем -1°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +2°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +6°, небольшая облачность.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -3°, днем 0°.

В Виннице завтра будет -3°...0°, пасмурно.

В Житомире в четверг ночью будет -4°, днем -1°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+1°, пасмурно.

В Черкассах завтра будет ночью -1°, днем 0°, пасмурно.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем 0°, пасмурно.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...-1°.

В Одессе 6 февраля - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +1°.

В Херсоне в четверг ночью будет -3°, днем +1°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°.

В Запорожье температура ночью -3°, днем 0°, пасмурно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем -1°, облачно с прояснениями.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -4°, днем -2°.

В Днепре температура ночью будет -3°, днем 0°, пасмурно.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, -4°...-2°, снег.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -5°, днем -1°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -5°, днем -1°.

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