В четверг, 6 февраля, погода в Киеве останется без существенных изменений. Будет пасмурно и прохладно. Об этом сообщает Погода УНИАН.
В течение суток столбики термометров в столице покажут от -1° до +1°. Ожидается пасмурная погода, но уже без осадков.
Ветер изменит свое направление на северо-восточное, его скорость будет 5-10 м/с. Атмосферное давление поднимется выше нормы, 760-766 миллиметров ртутного столба.
Погода 6 февраля
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -3°, днем +1°, снег.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью -2°, днем 0°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -4°, днем -1°.
В Тернополе 6 февраля ночью будет -3°, днем 0°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -4°, днем -1°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +2°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +6°, небольшая облачность.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -3°, днем 0°.
В Виннице завтра будет -3°...0°, пасмурно.
В Житомире в четверг ночью будет -4°, днем -1°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+1°, пасмурно.
В Черкассах завтра будет ночью -1°, днем 0°, пасмурно.
В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем 0°, пасмурно.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...-1°.
В Одессе 6 февраля - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +1°.
В Херсоне в четверг ночью будет -3°, днем +1°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°.
В Запорожье температура ночью -3°, днем 0°, пасмурно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем -1°, облачно с прояснениями.
В Харькове - пасмурно, температура ночью -4°, днем -2°.
В Днепре температура ночью будет -3°, днем 0°, пасмурно.
В Симферополе в четверг будет пасмурно, -4°...-2°, снег.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -5°, днем -1°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -5°, днем -1°.