На этой неделе в Украине будет снежить, но мощных снегопадов ждать не стоит.

На этой неделе по всей Украине ожидается похолодание. Даже на юге снизится температура. Холоднее всего ночью будет -4°...-8°, а днем температура воздуха будет колебаться в пределах от - 2° до +2°. Об этом в комментарии Украинскому Радио сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Зима вернулась "из отпуска", и уже чувствуем, что немного снизилась температура воздуха", - говорит Наталья Диденко.

По ее словам, на этой неделе ожидается дальнейшее снижение температуры воздуха.

Видео дня

"Придут небольшие морозы. Ночью похолодание ожидается в пределах от -3 до -8 градусов, а днем от -3 до +3", - сказала она и добавила, что немного теплее традиционно будет на юге.

"Кстати, будет периодический снег, который так все просили. Например, 3 февраля в южной части Украины ожидается смешанная фаза - мокрый снег и снег, а также могут быть даже сильные осадки. А на остальной территории что-то немного полетает, можно будет по крайней мере этот снег увидеть. Страшных снегопадов не ожидается, но все же зима возвращается", - спрогнозировала эксперт по погоде.

По ее словам текущая зима в Украине не просто теплая, а сверхтеплая.

"Январь был невероятно теплый, что на самом деле нам, учитывая то, что мы живем в войне, очень на руку", - резюмировала синоптик.

На этой неделе в Украине ожидается похолодание, которое будет сопровождаться снегом и гололедом на дорогах. Как сообщил синоптик Игорь Кибальчич, в ближайшие дни температура постепенно будет снижаться из-за вторжения холодного арктического воздуха с севера, который охватит восточную и юго-восточную Европу.

По прогнозу, в разных регионах страны возможны осадки в виде снега и мокрого снега, а на юге местами ожидается дождь. Наиболее холодная погода будет наблюдаться в Карпатах.

Вас также могут заинтересовать новости: