Ночью ожидается небольшой морозец.

Зима вернулась из отпуска и уже в понедельник принесет украинцам небольшой мороз и снег. Таким прогнозом поделилась известный синоптик Наталья Диденко.

Как пишет синоптик, в понедельник в Украине ожидается ночью 0...-4 градуса мороза, днем от 2 мороза до 3 градусов тепла.

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"Из-за деятельности атмосферных фронтов в большинстве областей 3-го февраля периодически будет выпадать небольшой снег - кто хотел, дождались", - отмечает Диденко.

При этом в южной части Украины и на юго-востоке снег и мокрый снег будут умеренными, возможно налипание мокрого снега, осложнение ситуации на дорогах. С повышением температуры снег будет переходить в дождь.

В отдельных районах на юге осадки будут очень сильными, в частности, в Крыму завтра днем ожидается сильный дождь, предупреждает Диденко.

Ветер северо-западный, умеренный, однако в западных областях возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

В Киеве в понедельник также будет небольшой мороз - ночью -1...-3 градуса, днем около нуля. Также ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица.

В последующие дни в Украине похолодает еще на несколько градусов - ночью до 3-8 мороза, днем до 3 мороза - 2 тепла.

Что ожидать от погоды

По прогнозу Укргидрометцентра, в феврале средняя месячная температура воздуха предполагается от 3° мороза до 2° тепла - это на 1,5-2° выше нормы. Осадков в последний месяц зимы выпадет меньше нормы.

По прогнозу синоптиков. в ближайшее время атмосферные фронты принесут в большинство регионов Украины небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. С понедельника местами возможно образование снежного покрова, преимущественно в западных, южных и восточных областях.

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