Теплее всего традиционно будет в Крыму, Приазовье и в Одесской области.

На этой неделе в Украине будет прохладная погода со снегом и гололедом на дорогах. Об этом на "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в течение ближайших дней произойдет постепенное снижение температуры из-за проникновения на территорию восточной и юго-восточной Европы холодного арктического воздуха с севера.

Похолодание будет сопровождаться периодическим снегом и мокрым снегом. На юге страны местами осадки будут с дождем.

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"Наиболее низкие температуры прогнозируются в Карпатах, а теплее всего традиционно будет в Крыму, Приазовье и в Одесской области", - сообщил Игорь Кибальчич.

Погода 3 февраля

В понедельник днем неустойчивая погода с мокрым снегом и дождем ожидается в южной половине страны и на Донбассе. В северных и центральных областях ожидается небольшой снег и мокрый снег. Местами будет наблюдаться налипание мокрого снега, туман, на дорогах гололедица. Скорость ветра 3 - 8 м/с; в Одесской области и западных регионах 7 - 12 м/с. Температура днем -1...+4 °С, в Карпатах 0...-5 °С.

Погода 4 февраля

Во вторник, по прогнозу синоптика, в большинстве областей Украины пройдет небольшой, местами умеренный снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Скорость ветра в большинстве областей 5 - 10 м/с. Температура ночью снизится до -1...-6 °С, днем -3...+2 °С. В Карпатах ночью похолодает до -5...-10 °С, днем -2...-7 °С.

Погода 5 февраля

В среду ночью в Карпатском регионе, а днем в восточных, северных областях и местами в Крыму пройдет небольшой снег, мокрый снег. В остальных регионах страны без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северной четверти, 5 - 10 м/с. Ночью будет -3...-8 °С, днем -3...+2 °С. В Карпатах ночью -6...-11 °С, днем -1...-6 °С.

О похолодании в Украине говорит и синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в ближайшие в нашей стране похолодает еще на несколько градусов - ночью до 3-8 мороза, днем до 3 мороза - 2 тепла.

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