В этом году Вербное воскресенье приходится на 13 апреля.

В этом году Пасху будут праздновать 20 апреля, а значит Вербное воскресенье приходится на 13 число. Погода в этот день будет холодной. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Я, например, замечаю, что как раз на Вербное воскресенье обычно холодно и ветрено. И так будет, по предварительным прогнозам, и в этом году", - говорит синоптик.

По ее словам, погода ухудшится уже завтра, 5 апреля. По всей стране ожидаются дожди. На западе, севере и Винницкой области похолодает до +7...+12 градусов, на остальной территории еще побудет +12...+18.

Видео дня

6 апреля, прогнозирует Наталка Диденко холод усилится. Днем в большинстве областей будет +2...+9 градусов, а на западе даже в дневные часы предполагается лишь 0...+4. Теплее будет только на востоке, в Крыму и на Днепропетровщине, +10...+15 градусов.

6 апреля в западных и северных областях и частично в центральной части будет выпадать мокрый снег и снег. На остальной территории будут дожди. Также в воскресенье усилится ветер до штормовых значений.

"Следующая неделя в Украине, практически до Вербного воскресенья, будет холодной, с заморозками ночью и мелкими "плюсами" днем", - резюмировала Наталья Диденко.

"В Киеве после сегодняшнего лайт-лета уже завтра ожидается дождь и снижение температуры воздуха до +10...+12 градусов", - говорит Наталья Диденко.

В воскресенье, по ее данным, в столице уже будет +5 градусов, сильный ветер и вероятный мокрый снег.

Вас также могут заинтересовать новости: