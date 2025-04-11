Температура повысится же в ближайшие дни.

На выходных украинцев ждет улучшение погоды. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич на meteoprog.

По его словам, прогнозируется потепление и повышение атмосферного давления.

"Постепенно на смену аномально холодной погоде к нам начнет поступать более теплый воздух с южной Европы на фоне повышения атмосферного давления", - рассказал он.

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В частности, в субботу местами еще пройдут небольшие осадки, а уже 13 апреля практически по всей территории Украины установится комфортная и сухая погода.

Также, по его словам, произойдет заметное повышение температуры во всех регионах страны как днем, так и ночью.

Погода в Украине улучшится - что известно

О том, что на выходных в Украине должно стать теплее, говорит и коллега Кибальчича синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, 12 апреля станет переходным днем от зимы к весне. Температура повысится до +7...+12 градусов, а на Луганщине и Харьковщине - до +14 градусов. Однако ближайшей ночью еще ожидаются заморозки.

Также в субботу уже почти не будет осадков, только ночью на западе пройдет мокрый снег, а днем на юго-востоке ожидаются дожди с мокрым снегом и сильным ветром.

В дальнейшем, по ее данным, станет еще теплее.

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