На выходных украинцев ждет улучшение погоды. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич на meteoprog.
По его словам, прогнозируется потепление и повышение атмосферного давления.
"Постепенно на смену аномально холодной погоде к нам начнет поступать более теплый воздух с южной Европы на фоне повышения атмосферного давления", - рассказал он.
В частности, в субботу местами еще пройдут небольшие осадки, а уже 13 апреля практически по всей территории Украины установится комфортная и сухая погода.
Также, по его словам, произойдет заметное повышение температуры во всех регионах страны как днем, так и ночью.
Погода в Украине улучшится - что известно
О том, что на выходных в Украине должно стать теплее, говорит и коллега Кибальчича синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, 12 апреля станет переходным днем от зимы к весне. Температура повысится до +7...+12 градусов, а на Луганщине и Харьковщине - до +14 градусов. Однако ближайшей ночью еще ожидаются заморозки.
Также в субботу уже почти не будет осадков, только ночью на западе пройдет мокрый снег, а днем на юго-востоке ожидаются дожди с мокрым снегом и сильным ветром.
В дальнейшем, по ее данным, станет еще теплее.