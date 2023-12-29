В ряде областей она прогнозирует дождь.

До Нового года в Украине сохранится преимущественно сухая погода, лишь кое-где пройдут небольшие дожди, а в новогоднюю ночь осадки ожидаются на западе страны. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее данным, 30 декабря осадки серьезные маловероятны, разве что вечером на Западе и севере пройдет небольшой дождь, а в Карпатах - с мокрым снегом. Ветер в субботу ожидается западного и юго-западного направлений, умеренный, на севере порой сильный. Температура воздуха ночью 30 декабря будет 0...+4 градуса, в течение дня +4...+9, а на юге воздух прогреется до +7...+11 градусов.

31-го декабря, по прогнозу синоптика, в Украине будет преимущественно сухо, температура воздуха останется без изменений, +3...+7, а на юге - до +10 градусов.

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"В новогоднюю ночь в большинстве областей будет без осадков, только в западной части начнется дождь, температура воздуха +1...+5, на востоке - около нуля", - сообщила Наталья Диденко.

В первый день Нового года дождь, который придет с запада, распространится на большинство областей Украины, включая Крым. Дневная температура воздуха, по прогнозу синоптика, составит +3...+7 градусов, в южной части +6...+10 градусов.

"Похолодание небольшое предполагается 4-5 января", - сообщила Наталья Диденко.

Аномальное тепло в Украине - что известно

По словам метеоролога Игоря Кибальчича, 30 и 31 декабря в Украине будет наблюдаться аномально теплая погода. Снежный покров будет присутствовать только в высокогорной части Карпат.

Отклонение средней температуры от климатической нормы в эти дни достигнет +5 ... +10 °С - такие показатели, по его данным, более характерны для второй половины марта.

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