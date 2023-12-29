Температура будет на 5-10 градусов выше нормы.

Последние дни 2023 года будут в Украине по-весеннему теплыми и бесснежными. Об этом сообщает метеоролог Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

Он пояснил, что за счет устойчивой зональной атмосферной циркуляции в Атлантико-Европейском регионе в ближайшие дни сохранится аномально теплая погода по всей Украине, а на фоне повышенного давления существенных осадков не предвидится. Исключение - отдельные обалсти Севера и запада страны.

"Отклонение средней температуры от климатической нормы в эти дни достигнет +5 ... +10 °С, соответственно такие показатели более характерны для второй половины марта", - говорит он.

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Снежный покров, по данным Кибальича, будет присутствовать лишь в высокогорной части Карпат, где и температура окажется преимущественно ниже 0 °С.

Погода 30 декабря

В субботу в западных областях ночью без осадков, днем и вечером пройдет небольшой дождь, в Карпатах - с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман. Днем отдельные порывы ветра будут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 °С, днем +7...+12 °С.

В северных областях ночью без осадков, днем и вечером местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 0...+5 °С, днем +3...+8 °С.

В центральных областях будет сухо. Температура ночью будет колебаться в пределах -1...+4 °С, днем +4...+9 °С.

В южных областях и в Крыму ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туманы. Температура воздуха ночью +1...+6 °С, днем +7...+12 °С.

В восточной части переменная облачность, без осадков. Столбики термометров ночью покажут -2...+3 °С, днем +3...+8 °С.

Погода 31 декабря

Закончится год в западных областях сухой погодой с переменной облачностью. Температура воздуха ночью будет -3...+2 °С, днем +4...+9 °С, а на Прикарпатье - до +11 °С.

В северных областях ночью местами пройдет небольшой дождь, днем местами небольшой мокрый снег с дождем. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 °С, днем +1...+6 °С.

В центральных регионах будет без осадков. Температура воздуха ночью -1...+4 °С, днем +2...+7 °С.

В южной части страны и в Крыму ожидается сухая погода с переменной облачностью. Столбики термометров ночью покажут +2...+7 °С, а днем воздух прогреется до +7 ... +12 °С.

В восточных областях ночью местами ожидается небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью 0...+5 °С, днем +2...+7 °С.

Погода в январе 2024 - прогноз

Ожидается, что январь следующего года будет на полтора-два градуса теплее нормы. Осадков выпадет в пределах нормы, кроме восточных, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, где их будет чуть больше, чем обычно.

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