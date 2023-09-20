В среду, 20 сентября, дожди в Украине продолжатся. Осадки ожидаются местами на западе страны, а также дойдут до Винницкой и Киевской областей. На западе страны после вчерашнего похолодания станет теплее. На остальной территории страны тоже будет довольно комфортная температура, местами воздух прогреется до +27°...+28°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет пасмурно. Температура воздуха ночью +14°, днем +24°, небольшой дождь.
- Во Львове в среду будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +11°, днем +22°.
- В Луцке будет пасмурно, ночью +11°, днем +23°, сильный дождь.
- В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью +10°, днем +22°, сильный дождь.
- В Тернополе 20 сентября ночью будет +11°, днем +21°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Хмельницком сегодня в течение дня будет пасмурно, ночью +11°, днем +20°.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +22°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +15°, днем +23°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в среду - пасмурно, ночью +11°, днем +22°, сильный дождь.
- В Виннице сегодня будет +9°...+22°, пасмурно, сильный дождь.
- В Житомире в среду будет ночью +12° днем +20°, пасмурно.
- В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+23°, пасмурно.
- В Черкассах сегодня будет пасмурно, ночью +15°, днем +24°.
- В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+24°.
- В Одессе 20 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +25°.
- В Херсоне в среду ночью будет +11°, днем +28°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +28°.
- В Запорожье температура ночью +13°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит +11°...+23°, ясно и безоблачно.
- В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +10°, днем +26°.
- В Днепре температура ночью будет +13°, днем +26°, небольшая облачность.
- В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +10°...+25°.
- В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью +7°, днем +26°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +7°, днем +26°.
Приметы погоды 20 сентября
20 сентября - мученика Созонта. В народном календаре 20 сентября - Луковый день. Везде начинается уборка лука и льна. Многие одежок на луковицах - зима будет холодной.