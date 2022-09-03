В ближайшие дни, по словам синоптика Натальи Диденко, осень в Украине будет с солнышком и разноцветными листьями. Затем начнутся сильные дожди.

В ближайшие дни в Украине ожидается сухая и солнечная погода.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Осень будет - красавица, с солнышком, разноцветными листьями, астрами, бархатцами, с утренними дымками, словом, классика букваря и фейсбучных фотографий", - сказала она.

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Однако со временем погода изменится и в Украину придут дожди.

"Первые серьезные дожди вероятны в следующее воскресенье, 11 сентября", - сообщила специалист.

В воскресенье же, 4 сентября, по ее прогнозу, самым холодным окажется восток Украины. Температура воздуха на Харьковщине, Луганщине, Донетчине составит +16...+19 градусов.

"Однако потеплеет завтра в западной части Украины, столбики термометров поднимутся до +17...+22, на Закарпатье до +24 градусов", - спрогнозировала синоптик.

По ее данным, в северных областях и в центре ожидается 4 сентября +18...+24 градуса, на Днепропетровщине - посвежее, +18...+20 градусов. В южной части будет приятно тепло, разве что на Запорожье сильный ветер снизит градусы по ощущению, +20...+25 градусов.

"Днем в воскресенье антициклон выгонит осадки и повсюду в Украине предполагается сухая солнечная погода", - говорит Наталья Диденко.

Напомним, в Украину пришли первые заморозки на почве. Их зафиксировали в ночь на 2 сентября в северных регионах нашей страны.

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