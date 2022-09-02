В ближайшие дни температура ночью будет немного выше, однако ожидать сильного потепления не стоит.

В Украину пришли первые заморозки на почве. Их зафиксировали в ночь на 2 сентября в северных регионах нашей страны. Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, чего ждать от погоды в Украине на этой неделе.

Своим прогнозом она поделилась в комментарии для "РБК-Украина".

"Этой ночью уже наблюдались слабые-слабые заморозки на почве, то есть на высоте 2 сантиметра, минус 1 - минус 2 градуса. Это на севере Украины, по северной границе", - указала Голеня.

Видео дня

Она считает, что следующей ночью заморозки на почве, пусть и слабые, могут наблюдаться на севере Черниговской и Сумской областей. Там температура воздуха опустится до 1-2 градусов тепла. Однако в скором времени ночная температура повысится. Это произойдет за счет того, что появится облачность с юго-западной стороны.

Однако ждать сильного потепления не стоит. В ближайшие дни в Украине прогнозируется сухая погода, отметила Голеня. Поэтому температура ночью будет снижаться. Все изменится с приходом дождей. После этого температура днем будет подниматься до 20 градусов.

"Дожди будут после 8-9 сентября. А до этого времени будет сухая антициклональная погода. Поэтому ночью, если будет проясняться, будет прохладно, около 10 градусов тепла", - рассказала Голеня.

Ранее УНИАН уже сообщал, что народный синоптик дал неутешительный прогноз на осень.

Вас также могут заинтересовать новости: