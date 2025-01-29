Еще буквально несколько дней в Украине будет продолжаться теплая погода.

Еще несколько дней в Украине продлится теплая погода, а потом придет похолодание. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, 29 и 30 января в Украине еще удержится замечательная теплая погода, а уже с началом февраля температура снизится.

"Приятный теплый сюрприз от зимы еще побудет, а уже с 1-го февраля в Украине начнется похолодание", - сообщила она.

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О том, что до конца января в Украине сохранится теплая погода, свидетельствуют и данные Украинского гидрометцентра.

По информации синоптиков, погодные условия в стране будут оставаться под влиянием зоны повышенного атмосферного давления. Благодаря поступлению теплого воздуха с юга будет удерживаться преимущественно сухая погода с плюсовой температурой.

Прогноз Укргидрометцентра свидетельствует, что существенных осадков не ожидается. Только сегодня, 29 января, в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой местами возможен небольшой дождь, в Карпатах ночью - с мокрым снегом.

В ночные и утренние часы 29 января в восточных регионах и Приазовье, а 30 января местами по всей Украине возможны туманы.

Будет преобладать южный ветер с силой 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью составит от 0° до +6°, в Карпатах и восточных регионах местами ожидается -1°...-3°. Днем температура будет подниматься до +5°...+11°, а на юге и в большинстве западных областей 28-29 января потеплеет до +9°...+15°.

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