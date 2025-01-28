Температура будет высокой, но кое-где уже ожидаются осадки и туманы.

Январь 2025 года в Украине завершится теплой погодой. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, погоду в нашей стране продолжает формировать поле повышенного атмосферного давления. С юга поступает теплый воздух, поэтому сохранится преимущественно погода без осадков и плюсовые значения температуры.

Укргидрометцентр прогнозирует, что в ближайшие трое суток сохранится погода без осадков. Только в среду в западных, Житомирской и Винницкой областях местами пройдет небольшой дождь, ночью в Карпатах - с мокрым снегом.

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Ночью и утром 28-29 января в восточных областях и Приазовье, а 30 января в Украине местами будет туман.

Ветер будет преобладать южный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью будет 0°...+6°, в Карпатах и восточных областях местами похолодает до -1°...-3°. Днем в Украине будет +5°...+11°, на юге страны, а 28-29 января и в большинстве западных областей потеплеет до +9°...+15°.

Когда в Украине похолодает - прогноз

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что 1 февраля будет без осадков, лишь на юге и востоке возможен небольшой дождь. Температура с началом третьего зимнего месяца будет постепенно снижаться. После 1 февраля ожидается дальнейшее похолодание: ночью уже будет до -3°...-8°, а днем температура ожидается около 0°.

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