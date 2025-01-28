Осадки 29 января ожидаются на западе страны.

Теплая, практически весенняя погода ожидается в Украине 29 января. Днем ожидается небольшая облачность, местами на западе пройдут дожди. В большинстве же областей сохранится сухая погода. По всей стране воздух прогреется до +6°...+9°, а на юге и востоке будет +10°...+15°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +5°, днем +7°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +12°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°, дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +11°, дождь.

В Тернополе 29 января ночью будет +4°, днем +11°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +14°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +1112°, практически безоблачно, ночью дождь.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +3°, днем +12°.

В Виннице завтра будет +4°...+8°, небольшая облачность.

В Житомире в среду ночью будет +4°, днем +8°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+7°, пасмурно.

В Черкассах завтра будет ночью +5°, днем +8°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +10°, пасмурно.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +4°...+7°.

В Одессе 29 января - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +10°.

В Херсоне в среду ночью будет +7°, днем +11°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +7°, днем +10°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +9°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +7°, пасмурно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +7°.

В Днепре температура ночью будет +4°, днем +8°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +5°...+15°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью 0°, днем +7°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью -1°, днем +8°.

29 января - праздник, приметы

29 января - Петра Вериги. Вериги - это цепи, цепи и другие металлические предметы, которые носили верующие люди "для укрощения плоти". Если днем мороз, то летом будет жара.

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