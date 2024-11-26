Потепление будет небольшим.

На этой неделе в Киеве ожидается небольшое потепление. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, сегодня в столице осадки маловероятны и даже будет солнце. Температура днем ожидается около нуля градусов.

"В четверг ожидается небольшое потепление", - сообщила эксперт по погоде.

Видео дня

Погода в Украине - прогноз синоптика

26 ноября, по прогнозу Наталки Диденко, в Украине вероятна изморозь. Осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются вечером во вторник на крайнем западе Украины. В большинстве же областей будет преобладать сухая погода.

Температура днем ожидается в пределах от 2 мороза до 4 тепла, на юге будет +3...+6 градусов, а в западных областях воздух прогреется до +4...+8 градусов.

Погода в Украине - прогноз на неделю

На этой неделе в Украине прогнозируется относительно стабильная погода, температурные показатели будут соответствовать климатической норме. Такой прогноз опубликовал синоптик Игорь Кибальчич.

В начале недели ожидается холодная погода из-за поступления арктического воздуха из северных широт. В то же время ближе к выходным, по прогнозу специалиста, температура повысится на 2-4 °С.

Синоптик также отметил, что вероятность осадков возрастет, причем они преимущественно будут в виде мокрого снега, местами с дождем.

Вас также могут заинтересовать новости: