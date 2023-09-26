В ближайшие дни по всей Украине будет тепло, но это приведет к загазованности в воздухе, а осенние туманы повысят опасность на дорогах.

В Украине в ближайшие дни продлится сухая и солнечная погода. Это приведет к ухудшению качества воздуха, особенно в городах, и к росту пожарной опасности. Об этом предупредила известный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, антициклон охватит сегодня и в ближайшие дни всю территорию Украины. Благодаря ему ожидается погода без дождей.

Температура воздуха ожидается высокой, +24...+29 градусов. Даже в ночные часы будет не холодно, +10...+17 градусов.

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"При таких синоптических условиях возрастает существенно пожарная опасность... В мегаполисах такая погода (зависание вредных примесей в воздухе, загазованность) провоцирует обострение дыхательных недугов - профилактика!"- отметила синоптик.

По ее словам, ночью и утром уже возникают осенние туманы, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными.

В Киеве, по ее прогнозу, в ближайшие дни будет сухо, солнечно и тепло. воздух в столице будет прогреваться до +27 градусов.

"Какие-то первые дожди виднеются после 3 октября, а снижение температуры воздуха (без существенных осадков) приходится ориентировочно на 1 октября", - спрогнозировала Наталья Диденко.

Аномальное тепло в Киеве

На днях в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд. 23 сентября среднесуточная температура воздуха в столице оказалась самой высокой для этого дня и составила +20,6°С.

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