В столице 23 сентября зафиксировали самую высокую для этого дня среднюю температуру.

В Киеве зафиксировали новый температурный рекорд. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, 23 сентября в Киеве среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила +20,6°С.

Как сообщается, это превысило предыдущий рекордный показатель 1927 года на 0,2°С, а климатическую норму – на 7,1°С.

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Температураные рекорды в Киеве

Как сообщал Погода УНИАН, лето 2023 в Киеве оказалось одним из самых жарких в истории.

Согласно данным метеорологической станции, средняя температура воздуха в столице в течение лета составляла +21,6°C, что превышает климатическую норму на 1,2°C. Специалисты отмечают, что наибольшее отклонение от обычных климатических показателей наблюдалось именно в августе.

Самая низкая температура была зафиксирована 4 июня, когда термометр показал +7,9°C утром, тогда как самая большая жара была зафиксирована 29 августа, когда после обеда температура достигла +35,9°C.

Всего в течение сезона было установлено 13 температурных рекордов, один из них в июне, а все остальные в августе.

Относительно осадков, на проспекте Науки за лето выпало 242 мм осадков, что составляет 122% от климатической нормы. Больше всего осадков выпало в июле, когда было двойное превышение месячной нормы осадков.

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