Синоптик Наталья Диденко прогнозирует усиление ветра и сильные осадки.

Уже сегодня в ряде областей Украины ожидается мокрый снег, а в дальнейшем погода будет только ухудшаться. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Наталки Диденко.

По ее словам, сначала непогода с сильным ветром и осадками охватит западные области, а затем распространится на юг, центр и восток нашей страны.

"В дальнейшем будет еще холодать, в субботу в западных областях погода - внимание! - будет особенно неблагоприятной с сильным мокрым снегом и штормовым ветром, в воскресенье на юге, в центре и на востоке пройдут сильные дожди и будет сильный ветер!"- сообщила синоптик.

Похолодание в Украине

По словам Натальи Диденко, в Украину также мчатся лютые морозы. По ее данным, сильное снижение температуры прогнозируется в период с 19 по 23 ноября. Синоптик говорит, что температура воздуха снизится до небольших "минусов", а в ночные часы 23 и 24 ноября в северной части Украины и на северо-востоке столбики термометров вероятно будут опускаться до -10...-14 градусов.

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, 17 ноября в Карпатах и на Крайнем Севере ожидаются дожди с мокрым снегом. 18 ноября, говорит синоптик, снег и мокрый снег ожидается в Карпатах и на Прикарпатье, а в воскресенье, 19 ноября, в южных и восточных областях пройдет дождь, местами с мокрым снегом.

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