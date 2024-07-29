Во вторник, 30 июля, по всей Украине ожидается комфортная температура. Похолодание придет даже на юг и восток. Вместе со снижением температуры усилится ветер, а на севере и в центральных областях пройдут дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность, дождь. Температура воздуха ночью +16°, днем +22°.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +23°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +23°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +22°, небольшой дождь.
- В Тернополе 30 июля ночью будет +14°, днем +24°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +21°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +23°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +25°, небольшая облачность.
- В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°.
- В Виннице завтра будет +16°...+22°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Житомире во вторник ночью будет +16°, днем +21°, пасмурно, дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+25°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +22°, дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +22°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+23°, легкий дождь.
- В Одессе 30 июля - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +27°.
- В Херсоне во вторник ночью будет +18°, днем +28°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°.
- В Запорожье температура ночью +18°, днем +26°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +24°, небольшая облачность, дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +23°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет +18°, днем +24°, небольшая облачность, дождь.
- В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +17°...+26°.
- В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +25°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +26°.
Приметы погоды 30 июля
Если звезды перед рассветом мерцают, то будет дождь.