Даже на юге и востоке страны не будет жарко.

Во вторник, 30 июля, по всей Украине ожидается комфортная температура. Похолодание придет даже на юг и восток. Вместе со снижением температуры усилится ветер, а на севере и в центральных областях пройдут дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность, дождь. Температура воздуха ночью +16°, днем +22°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +23°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +23°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +22°, небольшой дождь.

В Тернополе 30 июля ночью будет +14°, днем +24°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +21°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +23°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +25°, небольшая облачность.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°.

В Виннице завтра будет +16°...+22°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире во вторник ночью будет +16°, днем +21°, пасмурно, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+25°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +22°, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +22°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+23°, легкий дождь.

В Одессе 30 июля - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +27°.

В Херсоне во вторник ночью будет +18°, днем +28°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +26°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +24°, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +23°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +24°, небольшая облачность, дождь.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +17°...+26°.

В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +25°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +26°.

Приметы погоды 30 июля

Если звезды перед рассветом мерцают, то будет дождь.

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