На сегодня, 4 февраля, в большинстве областей Украины объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
"4 февраля на дорогах страны, кроме юга, гололедица", - говорится в предупреждении.
Отмечается, что из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.
Предупреждение не распространяется на Одесскую, Николаевскую, Херсонскую и Запорожскую области, а также Крым.
Прогноз погоды на сегодня
В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -8°, днем -3°.
Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -4°, днем +1°, мокрый снег.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +2°, снег.
В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -6°, днем +1°, снег.
В Тернополе 4 февраля ночью будет -5°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем -1°, снег.
В Ивано-Франковске сегодня будет облачная погода с прояснениями, ночью -5°, днем +4°.
В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, возможен небольшой снег.
В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +3°.
В Виннице сегодня будет -8°...-1°, пасмурно, сплошная облачность.
В Житомире в пятницу будет ночью -8°, днем -2°, небольшая облачность, снег.
В Черкассах сегодня будет практически безоблачно, ночью -10°, днем -4°.
В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем -3°, небольшая облачность.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -7°...-3°.
В Одессе 4 февраля - небольшая облачность, температура ночью -5°, днем +2°.
В Херсоне в пятницу ночью -5°, днем -1°, практически безоблачно.
В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью -5°, днем 0°.
В Запорожье температура ночью -4°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Сумах сегодня температура воздуха составит -6°...-3°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем 0°, снег.
В Днепре температура ночью будет -5°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, -6°...-2°, снег.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем 0°, снег.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +1°.
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