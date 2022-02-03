Холоднее всего будет на севере страны и в Черкасской области.

В пятницу, 4 февраля, в Украину придет похолодание. Ночные морозы достигнут -10...-13 градусов, а днем в большинстве областей столбики термометров не поднимутся выше нуля. Лишь в отдельных областях на западе будет до +2°...+4°. Осадки, преимущественно в виде снега, ожидаются на северо-западе и востоке Украины.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -8°, днем -3°.

Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -4°, днем +1°, мокрый снег.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +2°, снег.

В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -6°, днем +1°, снег.

В Тернополе 4 февраля ночью будет -5°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем -1°, снег.

В Ивано-Франковске завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью -5°, днем +4°.

В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, возможен небольшой снег.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +3°.

В Виннице завтра будет -8°...-1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью -8°, днем -2°, небольшая облачность, снег.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью -10°, днем -4°.

В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем -3°, небольшая облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -7°...-3°.

В Одессе 4 февраля - небольшая облачность, температура ночью -5°, днем +2°.

В Херсоне в пятницу ночью -5°, днем -1°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью -5°, днем 0°.

В Запорожье температура ночью -4°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Сумах завтра температура воздуха составит -6°...-3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем 0°, снег.

В Днепре температура ночью будет -5°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, -6°...-2°, снег.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем 0°, снег.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +1°.

Народные приметы на 4 февраля

4 февраля - Тимофей-полузимник. Про этот день говорили, что уже прошла половина зимы. Именно 4 февраля наступают февральские морозы, в народе - тимофеевские морозы.

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