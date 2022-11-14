Неделя в Украине начнется с резкого похолодания. Температура снизится по всей стране, наиболее заметно - на востоке и северо-востоке, где столбики термометров покажут +4°...+7°. Без осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +2°, днем +8°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +10°.
- В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +9°.
- В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, ночью +5°, днем +8°.
- В Тернополе 14 ноября ночью будет +4°, днем +9°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +9°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +10°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут +3°...+10°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +10°.
- В Виннице сегодня будет +1°...+8°, небольшая облачность.
- В Житомире в понедельник будет ночью +2°, днем +7°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах будет практически безоблачно, ночью +4°, днем +8°.
- В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +9°, ясно и безоблачно.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха 0°...+6°.
- В Одессе 14 ноября - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +10°.
- В Херсоне в понедельник ночью 0°, днем +11°, практически безоблачно.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +11°.
- В Запорожье температура ночью 0°, днем +8°, ясно и безоблачно.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит +1°...+4°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +4°.
- В Днепре температура ночью будет 0°, днем +7°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +3°...+11°.
- В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +6°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +6°.
Народные приметы на 14 ноября
14 ноября - день святых Кузьмы и Демьяна. Если выпал снег, то по весне нужно ждать большого разлива.
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