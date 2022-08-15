Начало недели в Киеве будет пасмурным и дождливым.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, в течение дня в столице ожидается облачная погода, но с прояснениями. В течение дня ожидается дождь. Температура макимально поднимется до +27°.
Ветер будет восточный, а его скорость составит 2,4 - 3,5 м/с. Атмосферное давление пониженное, 743-744 миллиметра ртутного столба.
Погода на сегодня
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +25°, сильный дождь.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, гроза.
В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, гроза.
В Тернополе 15 августа ночью будет +18°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, небольшой дождь.
В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°, легкий дождь.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +16°...+31°, практически безоблачно.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +26°, гроза.
В Виннице сегодня будет +18°...+27°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Житомире в понедельник будет ночью +19°, днем +28°, небольшая облачность.
В Черкассах будет облачно с прояснениями, ночью +24°, днем +28°.
В Кропивницком температура ночью будет +21°, днем +30°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +22°...+29°.
В Одессе 15 августа - облачно с прояснениями, температура ночью +20°, днем +29°.
В Херсоне в понедельник ночью +20°, днем +32°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +20°, днем +31°.
В Запорожье температура ночью +22°, днем +31°, небольшая облачность.
В Сумах температура воздуха составит +20°...+28°, облачно с прояснениями.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +23°, днем +33°.
В Днепре сегодня температура ночью будет +21°, днем +31°, небольшая облачность.
В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +17°...+28°, ливень.
В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +24°, днем +35°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +37°.