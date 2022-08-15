В течение дня в столице будет облачная погода с прояснениями.

Начало недели в Киеве будет пасмурным и дождливым.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, в течение дня в столице ожидается облачная погода, но с прояснениями. В течение дня ожидается дождь. Температура макимально поднимется до +27°.

Ветер будет восточный, а его скорость составит 2,4 - 3,5 м/с. Атмосферное давление пониженное, 743-744 миллиметра ртутного столба.

Погода на сегодня

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +25°, сильный дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, гроза.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, гроза.

В Тернополе 15 августа ночью будет +18°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°, легкий дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +16°...+31°, практически безоблачно.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +26°, гроза.

В Виннице сегодня будет +18°...+27°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в понедельник будет ночью +19°, днем +28°, небольшая облачность.

В Черкассах будет облачно с прояснениями, ночью +24°, днем +28°.

В Кропивницком температура ночью будет +21°, днем +30°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +22°...+29°.

В Одессе 15 августа - облачно с прояснениями, температура ночью +20°, днем +29°.

В Херсоне в понедельник ночью +20°, днем +32°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +20°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +22°, днем +31°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +20°...+28°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +23°, днем +33°.

В Днепре сегодня температура ночью будет +21°, днем +31°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +17°...+28°, ливень.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +24°, днем +35°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +37°.

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