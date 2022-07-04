4 июля в Киеве ожидается усиление жары.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В течение дня столбики термометров в столице поднимутся до +32°. Будет сухо и без осадков. От жары немного спасет лишь небольшая облачность.

Ветер ожидается юго-восточный, слабый. Его скорость составит всего 0,6-2,3 м/с. Атмосферное давление пониженное, 747-749 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в понедельник будет практически безоблачно. Ночью +16°, днем +31°.

В Луцке - практически безоблачно, ночью +17°, днем +31°.

В Ривне в понедельник ожидается практически безоблачная погода, ночью +17°, днем +30°.

В Тернополе 4 июля ночью будет +18°, днем +31°, практически безоблачно.

В Хмельницком сегодня будет практически безоблачно, ночью +16°, днем +29°.

В Ивано-Франковске сегодня будет практически безоблачно, ночью +16°, днем +33°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +18°...+34°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - практически безоблачно, ночью +19°, днем +32°.

В Виннице сегодня будет +18°...+30°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +16°, днем +30°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +30°.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +32°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +19°...+29°.

В Одессе 4 июля - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +29°.

В Херсоне в понедельник ночью +17°, днем +32°, ясно и безоблачно.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +17°, днем +32°.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +31°, практически безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +17°...+30°, небольшая облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +31°.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +31°, практически безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +17°...+27°.

В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +31°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +32°.

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