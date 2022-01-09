Осадки ожидаются в большинстве областей Украины.

Сегодня, 9 января, в Украине резко изменится погода. На смену небольшой облачности придут тучи - в большинстве регионов ожидается пасмурная погода. По всей стране днем столбики термометров покажут -1°...+2°, лишь в южных областях будет немного теплее. Также сегодня в Украину нагрянут снегопады, местами - мокрый снег.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В западных областях сегодня будет много снега и мокрого снега, осадки ожидаются повсеместно. Во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях будет облачная погода с прояснениями, на остальной территории - пасмурно. Температура днем от 0° до +3°.

На севере Украины сегодня ожидается от -1° до +1°. Будет пасмурно, во всех областях ожидаются снегопады.

Читайте такжеВ Киев возвращается "зима" с гололедом и снегопадом: коммунальщики готовят спецтехнику

Жителей центральных областей ожидает температура на уровне 0°...+2°. Здесь будет как снег, так и мокрый снег.

На востоке Украины сегодня будет показываться солнце. В Донецкой и Луганской областях ожидается облачная погода с прояснениями, а в Харьковской будет преобладать сплошная облачность. Температура продержится на уровне +1°...+2°. Снег ожидается в Харьковской области.

На юге страны сегодня будет теплее всего. Здесь столбики термометров покажут +2°...+6°, а в Крыму - до +10°. Осадков будет немного, лишь в Одесской и Николаевской областях может покапать небольшой дождь.

Напомним, 8-9 января на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл. ) ожидается возобновление подъемов уровней воды на 0,1-0,5 метра.

Вас также могут заинтересовать новости: