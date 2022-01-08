8-9 января на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл. ) ожидается возобновление подъемов уровней воды на 0,1-0,5 м.

По состоянию на 8 января на реках вновь растет уровень воды. В частности говорится о западных регионах Украины.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"На реках Закарпатья Латорицы и Тисы в районе г. Чоп продолжится повышение уровней воды над уровнями на 8 часов 7 января: на р. Латорица - г. Чоп на 0,3 - 0,6 м, сохранение высокого уровня воды в пойме, подтопление автодороги с. М. Геевцы - С. Тисянка (II уровень опасности - оранжевый); на р. Тиса - г. Чоп на 1.5 - 2.0 м, выход воды на пойму (1 уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении.

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Согласно сообщению, 8-9 января на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) ожидается возобновление подъемов уровней воды на 0,1 - 0,5 м над уровнями на 8 часов 5 января, местами возможен начальный выход воды на пойму. На р. Западный Буг возле г. Каменка-Бугская продолжится дальнейшее затопление поймы (1 уровень опасности - желтый).

8-10 января на реках бассейна Припяти продолжится подъем уровней воды на 0,1-0,3 м над уровнями на 8 ч. 6 января местами возможен выход воды на пойму на реке Горынь в створе поста Дубровица с последующим затоплением поймы (І уровень опасности - желтый).

Как сообщал УНИАН, подтопление в нескольких районах Закарпатья произошло 5 января. Оно было вызвано поднятием грунтовых вод, спровоцированных интенсивными осадками.

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