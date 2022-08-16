По всей стране ожидаются грозы.

Сегодня по всей Украине ожидаются грозы, а в некоторых регионах - значительные дожди. Из-за этого объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"16 августа в Украине грозы, на Прикарпатье и в большинстве центральных областей значительные дожди", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды по всей Украине объявлен I уровень опасности, желтый.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +21°, днем +24°, дождь с грозой.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +23°, гроза.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +17°, днем +25°, дождь с грозой.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +26°, гроза.

В Тернополе 16 августа ночью будет +18°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, гроза.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°, гроза.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +17°...+30°, небольшая облачность.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +23°, гроза.

В Виннице сегодня будет +16°...+25°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире во вторник будет ночью +19°, днем +24°, небольшая облачность, ливень.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +24°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +23°, небольшая облачность, гроза.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +20°...+27°, ливень.

В Одессе 16 августа - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +28°, гроза.

В Херсоне во вторник ночью +21°, днем +27°, небольшая облачность, ливень.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +27°, ливень.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах температура воздуха составит +22°...+25°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +30°, ливень.

В Днепре сегодня температура ночью будет +22°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +17°...+27°.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +24°, днем +31°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +24°, днем +34°.

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