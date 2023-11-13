Неделя в Киеве начнется с сухой, но прохладной погоды. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН. Дожди покинут территорию столицы 13 ноября, однако станет прохладнее.
Утром столбики термометров покажут +5°, днем температура максимально поднимется до +9°, а ближе к ночи вновь похолодает до +4°...+5°. Ожидается облачная погода с прояснениями, но без осадков.
Ветер будет западного и юго-западного направлений. Его скорость в первой половине дня составит 3,3 м/с, а после обеда он утихнет до 1,6 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 744-745 миллиметров ртутного столба.
Погода 13 ноября - прогноз по Украине
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +8°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +8°.
В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +7°.
В Тернополе 13 ноября ночью будет +3°, днем +8°, небольшая облачность.
В Хмельницком сегодня в течение дня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +10°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +4°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +3°, днем +10°.
В Виннице сегодня будет +4°...+9°, небольшая облачность.
В Житомире в понедельник будет ночью +4° днем +8°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+7°, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +10°.
В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +10°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +5°...+8°.
В Одессе 13 ноября - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +12°.
В Херсоне в понедельник ночью будет +4°, днем +12°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +4°, днем +12°.
В Запорожье температура ночью +5°, днем +10°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +4°...+7°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +8°.
В Днепре температура ночью будет +5°, днем +9°, небольшая облачность.
В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +7°...+13°.
В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +11°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +11°.