Дожди покинут столицу Украины.

Неделя в Киеве начнется с сухой, но прохладной погоды. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН. Дожди покинут территорию столицы 13 ноября, однако станет прохладнее.

Утром столбики термометров покажут +5°, днем температура максимально поднимется до +9°, а ближе к ночи вновь похолодает до +4°...+5°. Ожидается облачная погода с прояснениями, но без осадков.

Ветер будет западного и юго-западного направлений. Его скорость в первой половине дня составит 3,3 м/с, а после обеда он утихнет до 1,6 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 744-745 миллиметров ртутного столба.

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Погода 13 ноября - прогноз по Украине

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +8°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +8°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +7°.

В Тернополе 13 ноября ночью будет +3°, днем +8°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня в течение дня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +10°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +4°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +3°, днем +10°.

В Виннице сегодня будет +4°...+9°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +4° днем +8°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+7°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +10°.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +10°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +5°...+8°.

В Одессе 13 ноября - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +12°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +4°, днем +12°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +4°, днем +12°.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +10°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +4°...+7°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +8°.

В Днепре температура ночью будет +5°, днем +9°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +7°...+13°.

В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +11°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +11°.

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