Неделя в Киеве начнется пасмурной погодой. Небо весь день будет затянуто облаками.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Согласно прогнозу, в течение дня воздух максимально прогреется лишь до +11 градусов. Осадки не прогнозируются.
Ветер будет дуть западный, а его скорость составит 3 - 4,9 м/с.
Атмосферное давление - пониженное, 750 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 18 октября
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +12°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +3°, днем +12°.
В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +2°, днем +12°.
В Тернополе 18 октября ночью будет 0°, днем +13°, небольшая облачность.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.
В Ивано-Франковске будет облачная погода с прояснениями, ночью 0°, днем +13°.
В Ужгороде столбики термометров покажут +3°...+15°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +3°, днем +13°.
В Виннице сегодня будет +3°...+13°, пасмурно, сплошная облачность.
В Житомире в понедельник будет ночью +6°, днем +13°, небольшая облачность.
В Черкассах будет облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.
В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+12°.
В Одессе 18 октября - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +15°.
В Херсоне в понедельник ночью +7°, днем +16°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +14°.
В Запорожье температура ночью +7°, днем +15°, небольшая облачность.
В Сумах температура воздуха составит +3°...+11°, немного облачно.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +12°.
В Днепре температура ночью будет +6°, днем +14°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в понедельник будет немного облачно, +5°...+12°.
В Краматорске сегодня будет пасмурная погода, температура ночью +6°, днем +14°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +15°.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: